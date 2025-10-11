V době, kdy se bezpilotní letadla ukazují v médiích jako největší nebezpečí a zároveň jako řešení téměř všech aktuálních vojenských problémů, je dobré se na ně občas podívat trochu zblízka. Měl jsem nedávno ve Varšavě možnost trochu nahlédnout pod pokličku jednoho z výrobců, který s nimi má zkušenosti už léta, i když jako firma začínala s něčím jiným.
Polským zbrojovkám vládnou těžkopádné státní kolosy. Historie polské společnosti WB Electronics, která je největší soukromou firmou polského obranného průmyslu, se začala psát v devadesátých letech kolem jiných digitálních udělátek, především kolem systémů řízení palby dělostřelectva. Digitalizace bojiště je něco, co se přinejmenším v Evropě do ruské invaze na Ukrajinu odehrávalo spíš v plánech než ve skutečnosti. Ale zakladatelé a dosavadní majitelé WB Electronics už prokázali, že vidí do budoucna.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.