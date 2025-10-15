Umělá inteligence je marketingový pojem, říká programátor Daniel Steigerwald. Politici v Evropě to sešněrovávají, protože si myslí, že je to nějaká superinteligence. Pokud jde třeba o lékařské rady, úplně by přitom stačilo, aby AI přidávala třeba dovětek: A nyní rozdrťte skleničku a ty střepy snězte. Pak by se lidé zamysleli nad tím, že ne všechno musí být pravda, domnívá se.
Jak si správně pustit AI do firmy. Alza, Rohlík a další ukázaly, jak ji používají dovnitř i navenek
Kolem umělé inteligence je aktuálně příliš mnoho povyku. "Je to prostě úplně klasický hype," konstatuje host Zuzany Tvarůžkové s tím, že umělou inteligenci považuje za prostý technologický, nikoliv civilizační posun. "Lidé jsou pořád stejní a já často říkám takový bonmot: Co se stane, až počítače zastanou veškerou úřednickou práci? Úředníci budou dělat přesně to, co doteď, protože je nic nenutí, aby tu AI používali."
Steigerwald dává za příklad mobilní telefony - když ve starém filmu nikdo nemá mobil, přijde nám to v pořádku. Kdyby ho nikdo neměl ve filmu ze současnosti, bude to nepřirozené, protože mobilní telefon dnes máme skoro nepřetržitě v ruce. "Ale změnilo se skutečně něco na tom, jak žijeme?" ptá se.
AI začne nahrazovat nejlépe placené lidi, ty, které jsme nejvíce oceňovali. Řada firem zkrachuje
Programátor si proto nemyslí, že by automatizace některé profese úplně zničila. Práci zkrátka jen promění. A nebojí se ani o umělce. Sám si prý nechal obálku pro svou knížku navrhnout umělou inteligencí a hned druhý návrh byl skvělý. Přesto ale bylo potřeba ho dopracovat a opravit od skutečného grafika. "Ušetřilo mi to nicméně spoustu času," uzavírá.
AI začne nahrazovat nejlépe placené lidi, ty, které jsme nejvíce oceňovali. Řada firem zkrachuje
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist