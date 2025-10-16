Obchodní napětí mezi dvěma největšími světovými ekonomikami se v posledních dnech od kritických zemin a minerálů přesunulo k sójovým bobům a kuchyňskému oleji. Čína, kdysi největší odběratel sóji od amerických farmářů, totiž přestala tuto komoditu v posledních měsících úplně nakupovat.
Na to reagoval americký prezident Donald Trump, který začal vyhrožovat, že Číně přestane prodávat kuchyňský olej. Jde o poslední kolo rétorické eskalace, která následovala po tom, co Čína v minulém týdnu rozšířila restrikce na vývoz vzácných zemin. Trump v prvotní ostré reakci sliboval uvalení 100procentních cel na čínské zboží a zrušení schůzky s prezidentem Si Ťin-pchingem, ke které má dojít ještě v tomto měsíci. O den později se však snažil situaci uklidnit a své výroky mírnil. Obchodní napětí nicméně svědčí některým investorům, kteří si mohou mnout ruce. Wall Street navíc očekává, že budou nadále vydělávat.
Co se dočtete dál
- Komu pomáhá napětí mezi Čínou a USA.
- O kolik by se letos investice už zhodnotila.
- Proč americké banky předpovídají další růst.
