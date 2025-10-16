Je čas znovu stavět – tak se připoutejte. Takhle loni Ondřej Vlček oznámil, že končí v čele kyberbezpečnostní společnosti Gen Digital, nástupníka českého Avastu, a rozjíždí vlastní projekt. Ten se dlouho rodil v tajnosti v tzv. stealth módu. A až nyní vyplulo na povrch, o čem vlastně je.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Co je nový projekt Ondřeje Vlčka.
  • Jaké s ním má ambice.
  • Jaká je kariéra Ondřeje Vlčka a jeho filantropické aktivity.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se