Státy Evropské unie se v pondělí shodly na harmonogramu, který má vést k úplnému ukončení dovozu ruského plynu a ropy do roku 2028. Ministři energetiky členských států na jednání v Lucemburku schválili návrh nařízení, podle kterého bude od 1. ledna 2026 zakázáno uzavírat nové smlouvy na dovoz ruského zemního plynu. Krátkodobé kontrakty skončí v červnu 2026 a dlouhodobé v lednu 2028. Návrh musí ještě schválit Evropský parlament.
Zákaz se týká veškerého dovozu – potrubního i zkapalněného LNG – ale neomezuje tranzit plynu přes EU do třetích zemí jako je třeba Srbsko. Členské státy využívající ruský plyn musejí zároveň do března 2026 vypracovat národní plány na diverzifikaci zdrojů, s cílem plně se odpojit od ruského plynu i ropy.
