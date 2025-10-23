Americký výrobce elektromobilů Tesla zvýšil ve třetím čtvrtletí tržby meziročně o 12 procent na rekordních 28,1 miliardy dolarů (zhruba 588 miliard korun). Firma o tom informovala ve středu po skončení obchodování na amerických akciových trzích na svém webu. Výsledek, který přišel po dvou po sobě jdoucích kvartálech propadu, překonal odhady analytiků.
Analytici v anketě společnosti LSEG odhadovali, že tržby budou činit 26,37 miliardy dolarů.
Firma prodala nejvíce elektromobilů za kvartál, protože se američtí spotřebitelé snažili na poslední chvíli využít daňovou úlevu 7500 dolarů (157 tisíc korun). Prezident Donald Trump ji totiž ke konci čtvrtletí zrušil.
Muskova Tesla prudce klesla v žebříčku nejhodnotnějších značek světa, první zůstává Apple
Zisk na akcii ve třetím čtvrtletí činil 50 centů, což je méně než 55 centů, kolik odhadovali analytici. Akcie Tesly po oznámení výsledků ztrácejí zhruba dvě procenta.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist