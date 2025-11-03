Hlavní americký akciový index S&P 500 od začátku roku do konce října vykazuje růst skoro o 17 procent. Index Nasdaq 100, v němž jsou hlavně akcie firem z technologického sektoru, stoupl o více než 23 procent. Výrazně zpevňují také evropské, japonské a čínské akcie, ukázaly burzovní statistiky. Z hlediska sektorů jsou letos hitem akcie těžařů vzácných zemin, hlavně zlata, a dále zbrojařské společnosti, evropské banky a vesmírné firmy.
„Mezi investory zejména díky nadšení z umělé inteligence (AI), silným korporátním ziskům a snižování úrokových sazeb v USA nadále převládá výborná nálada. Historické rekordy od úvodu roku lámou americké, evropské i asijské akce,“ řekl ČTK analytik Portu Marek Malina.
Letošním lídrem je japonský index Nikkei 225 s růstem asi o třetinu. Japonské exportní firmy těží z uvolněné měnové politiky, nízkých úroků a slabého kurzu jenu. Investoři opět přicházejí na chuť i čínským akciím, což ale není spojeno se zlepšováním tamní ekonomické situace, ale s pokrokem čínských technologických firem v AI. Akcie Alibaby letos už zdvojnásobily hodnotu. Šanghajský index CSI 300 vykazuje růst o více než 21 procent, hongkongský index Hang Seng pak o více než 32 procent. Čínské akcie tak jsou nejvýše za tři a půl roku.
Fed, Trump nebo AI. Trhy čeká zásadní týden, přijde propad, nebo nová maxima? Podívali jsme se na tři možné scénáře
Americký index Nasdaq 100 zpevňuje zejména díky nadšení z AI. V říjnu bylo oznámeno více propojení amerických technologických gigantů, díky nimž a díky velmi dobrým výsledkům akcie Nvidie letos vzrostly zatím o 46 procent. Akcie konkurenční firmy AMD díky dohodě se společností OpenAI jsou vyšší o 112 procent. Další konkurent Intel si díky investici od Nvidie připsal 98 procent.
V Evropě se s nárůstem o 20,7 procenta daří zejména německému indexu DAX 40. Investoři podle Maliny oceňují zrušení takzvané dluhové brzdy a velké fiskální pobídky k oživení největšího evropského hospodářství. Index Euro STOXX 50, který sleduje akcie firem z eurozóny, letos přidávají 15,3 procenta, panevropský index STOXX Europe 600 pak 12 procent. Lámat rekordy se daří i britskému indexu FTSE 100, který od začátku roku vzrostl o 17,7 procenta.
Nahoru jde zlato i banky
Těžařům zlata se daří díky prudkému růstu ceny kovu, který od začátku roku činí asi 32 procent. Zlato tlačí vzhůru silná poptávka od centrálních bank, ale i slabší dolar. Například akcie nejcennější těžařské společnosti Newmont se zhodnotily o 111 procent, druhé největší firmy Kinross Gold o 135 procent a firmy Gold Fields o 173 procent.
Daří se také evropským bankám. Nejvíce vyčnívá španělská Banco Santander, největší v Evropě, s růstem o 101 procent, před další španělskou bankou BBVA s růstem o 90 procent a před italskou UniCredit s růstem o 67 procent. Evropské banky překvapují vysokými zisky a rentabilitou, k čemuž přispívají vyšší úroky a nízká míra nesplácených úvěrů. Dalším zdrojem růstu je zotavení investičního bankovnictví, což podpořilo zejména německou Deutche Bank, jejíž akcie vzrostly o 86 procent.
Úspěšné jsou i zbrojovky, především ty evropské. Akcie německé společnosti Rheinmetall si od začátku roku připisují 184 procent. Akcie společnosti Saab vzrostly o 126 procent, Leonardo o 98 procent a Thales o 81 procent. Válečné konflikty na Ukrajině a na Blízkém Východě, globální napětí a politický tlak ze strany Spojených států donutily členské státy NATO, aby zvýšily výdaje na obranu.
Nadšení investorů se obrací také k vesmíru. Akcie společnosti Viasat od začátku roku zpevnily o 318 procent, Kratos Defense o 243 procent, AST SpaceMobile o 270 procent, Astronics o 211 procent, RocketLab o 152 procent a Elbit Systems o 63 procent, upozornil Malina.
