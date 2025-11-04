Během krátké doby investiční skupina Penta Investments miliardářů Marka Dospivy a Jaroslava Haščáka hlásí už druhé zvučné jméno. Minulý týden představila nového šéfa Penta Funds, kterým se stal zkušený bankéř z Komerční banky a její mateřské Société Générale Tomáš Hochmeister. Ten ve funkci nahradil Tomáše Kálala. Druhá posila je pak ještě o deset let zkušenější. Alespoň z pohledu kariéry v tuzemských peněžních domech.
Penta do svých služeb přivádí Petra Řeháka, známé jméno, které se v tuzemském bankovnictví pohybuje téměř 30 let. Pamatuje privatizaci velkých bank v druhé polovině 90. let, jejich transformaci a prodej nadnárodním hráčům a také první krůčky plně digitálních bankovních ústavů. Teď má padesátiletý manažer rozjet expanzi bankovního byznysu Penty z pozice nového šéfa Privatbanky.
Co se dočtete dál
- Proč Penta mění šéfa banky.
- Co si od Petr Řeháka slibuje.
- Co Řehák dělal pro Petra Kellnera.
- Jaké další pracovní zkušenosti Řehák má.
