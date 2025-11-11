Byrokracie, nedokončená digitalizace stavebního řízení, vykuchaný nový stavební zákon, ale i nedostatek lidí ve stavebnictví. Jak vyplynulo z diskuse na konferenci Real Estate Forum týdeníku Ekonom, toto jsou hlavní překážky způsobující, proč se v Česku stále tak pomalu staví.
Co se dočtete dál
- Jak zrychlit stavební řízení v Česku.
- Jaké má dopady, že se v Česku stavby povolují tak pomalu.
- Jaké další bariéry brání rychlejšímu povolování a stavění.
