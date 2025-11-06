Jaké čtyři mýty ovládají český trh rezidenčního bydlení? Proč investovat do cihel a jak nemovitosti stavět tak, aby co nejlépe sloužily lidem? A proč se v Česku projektuje a staví s takovými obtížemi a jak je v architektuře důležitá psychologie? To byly otázky, na něž bylo možné dostat odpovědi na v pořadí již čtvrtém ročníku konference Real Estate Forum 2025, kterou pořádal týdeník Ekonom.
Program otevřel ekonom České spořitelny Michal Skořepa, který probral mýty českého nemovitostního trhu. O investicích do cihel a betonu diskutovali Pavel Doležal, předseda představenstva Family Ace investiční společnosti, Marcel Soural, zakladatel společnosti Trigema a David Mazáček, CEO společnosti Upvest. O tom, jak budovat město, kde se lidé cítí dobře, promluvil country manager developerské společnosti Corwin v Česku Jakub Dobrý. Jak těžké je projektovat a stavět v Česku zase probrali David Kotek, architekt Projektstudio, Jan Pauly, CEO společnosti Thierra a Dana Jacková, seniorní advokátka advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík. Na samotný závěr pak promluvil o psychologii architektury Karel Smejkal, architekt, spisovatel a vědec.
Hlavními partnery akce byly společnosti Corwin a Trigema, partnery byly Upvest a Komerční banka a prostory propůjčila společnost Scott.Weber Workspace.
Real Estate Forum 2025
