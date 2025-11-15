Zájezdy mužů do Turecka na transplantaci vlasů se staly v poslední době fenoménem. Vlasová turistika do Istanbulu a dalších měst, někdy též přezdívaná Turkish Hairlines, nabrala na síle zejména díky rozsáhlé síti klinik a vlasových center a také výrazně nižším cenám oproti Evropě a Spojeným státům.
Zatímco v západní Evropě stojí transplantace okolo deseti tisíc eur i více, v Turecku se průměrná cena komplexního balíčku, včetně ubytování a dopravy, pohybuje od dvou do tří tisíc eur (cca 48 000 až 75 000 korun). Podle některých odhadů navštíví Turecko za účelem transplantace vlasů ročně až milion mužů, které na cestě zpět do vlasti poznáte podle typicky zafačované hlavy. Procedurou prošel například i někdejší český fotbalový reprezentant Tomáš Ujfaluši. Turecko takto údajně obsluhuje až 70 procent celosvětové poptávky po tomto typu ošetření.
