Androgenetická alopecie, tedy nejčastější forma chronického vypadávání vlasů, postihuje podle odhadů 1,2 až dvě miliardy mužů na celém světě. V Asii, Evropě i USA se tak rozjel výhodný byznys s klinikami a vlasovými centry pro transplantaci vlasů, zejména pak v Turecku. V poslední době se cesty plešatících mužů do Turecka staly fenoménem, zemi na pomezí Evropy a Asie díky tomu výrazně přispívají do státního rozpočtu. Ale tomu může být brzy konec. Na farmaceutickém trhu se objevilo léčivo, které ohromuje výsledky v testech a láká investory.
Co se dočtete dál
- O jakou firmu jde a jak je daleko.
- Jak léčivo funguje a jak dopadly testy.
- Jak dlouhá cesta ho ještě čeká.
