Na recyklovanou chladicí kapalinu buštěhradské rodinné firmy Classic Oil se dříve někteří lidé dívali skrz prsty. „Recyklátu nikdo moc nevěřil, ale to už se mění, je stejně kvalitní jako nové chladicí kapaliny,“ řekl letos v červnu při reportáži HN jednatel společnosti Tomáš Šroba. Jako první a zatím jediná společnost ve střední Evropě nemrznoucí chladicí kapaliny nejen vykupuje, ale také recykluje. Linku, která denně zvládne vyčistit zhruba dva až tři kubické metry, spustila už v roce 2018. Zatím ale moc vytížená nebyla, cesta recyklátu na trh je totiž složitá.
Šrobova slova o změně se ale naplňují. Firmě se teď podařilo získat první velkou veřejnou zakázku na recyklát, dodávat ho bude Dopravnímu podniku hl. m. Prahy (DPP). Ten bude následujících pět let odebírat chladicí kapaliny do všech pražských autobusů. Ročně to je kolem 290 tisíc litrů. Ve výběrovém řízení zvítězil právě Classic Oil, který chladicí kapaliny, včetně recyklovaných, vyrábí. Firma dopravci přislíbila minimální obsah recyklovaného podílu 25 procent v každém dodaném litru. K tomu nabídla i nejnižší cenu.
Co se dočtete dál
- Jak a proč Dopravní podnik hl. m. Prahy využije recyklovanou chladicí kapalinu.
- Jaký je nejlepší zdroj chladicí kapaliny pro recyklaci.
- Co se s chladicí kapalinou děje, když doslouží.
