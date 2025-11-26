Společnosti Allwyn International, která provozuje loterie v České republice a v dalších zemích, klesl ve třetím čtvrtletí upravený hrubý provozní zisk (EBITDA) meziročně o osm procent na 374 milionů eur (zhruba devět miliard korun). Celkové tržby ale o čtyři procenta vzrostly a dosáhly 2,2 miliardy eur. Vyplývá to z předběžných a neauditovaných konsolidovaných výsledků, které ve středu firma zveřejnila. Allwyn patří do skupiny KKCG podnikatele Karla Komárka, jednoho z nejbohatších lidí v České republice.
Generální ředitel společnosti Allwyn Robert Chvátal uvedl, že firma pokračuje v realizaci své růstové strategie. Poukázal mimo jiné na růst příjmů v oblasti internetových aktivit. Připomněl také, že Allwyn v posledních měsících převzal většinový podíl v americké společnosti PrizePicks a uzavřel dohodu o spojení s řeckou sázkovou a loterijní firmou OPAP.
Kam až může dorůst Allwyn, hnaný dvěma motory a přísnými pravidly? Cesta je cíl, říká Chvátal
Allwyn poprvé do firmy OPAP investoval v roce 2013, v současnosti vlastní 51,78 procenta akcií společnosti. Firmy letos v říjnu uvedly, že jejich spojením vznikne druhá největší obchodovaná společnost v odvětví her a zábavy na světě.
Po dokončení transakce by společnost Allwyn měla mít v nově vzniklé firmě ekonomický podíl přibližně 78,5 procenta. Akcionáři společnosti OPAP budou vlastnit zbývajících 21,5 procenta.
Součástí skupiny Allwyn je mimo jiné česká loterijní společnost Sazka. Ta se od konce ledna 2026 přejmenuje na Allwyn. Velmi dobře známý název zmizí po 70 letech, Sazka vznikla v Československu v roce 1956.
KKCG je investiční skupina, která působí v oblasti loterií a her, energetiky, technologií a nemovitostí. Mezi její společnosti kromě Allwynu patří také například MND Group, Aricoma, Avenga a KKCG Real Estate Group.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist