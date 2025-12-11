Německý výrobce prémiových domácích spotřebičů Miele existuje už 126 let. Po celou dobu společnost ovládají potomci původních zakladatelů, rodiny Zinkannových a Mieleových – ta dala značce jméno. Její produkty se prodávají prakticky po celém světě a šéf společnosti Markus Miele tak má nejlepší přehled, jak si který kontinent stojí a jak moc tamní spotřebitelé věří v příznivý vývoj ekonomiky.
S problémy podle něj bojuje především Čína, na domácím, německém trhu vidí naopak první náznaky obratu k lepšímu, jako je třeba rostoucí počet nově vydaných stavebních povolení. Navzdory clům prezidenta Donalda Trumpa se prodejům daří v USA a také ekonomickou situaci Čechů hodnotí příznivěji, než si často sami přiznávají. „Lidé bohatnou. Mohou si toho více dovolit,“ říká Miele v rozhovoru pro HN, kde také vysvětluje, proč známá značka vůbec poprvé v historii zdobí venkovní grily.
Co se dočtete dál
- Proč je pro výrobce domácích spotřebičů klíčový počet nových stavebních povolení.
- Jakou roli má pro společnost továrna v Uničově a proč ji nebude rozšiřovat.
- Jak složitá je technologie, která zabrání převaření.
- Proč Miele zmenšuje velikost svých výrobků.
