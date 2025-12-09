Daňový formulář je z povahy věci komplikovaný a mnoha lidem se ježí chlupy na těle, sotva se na něj podívají, říká šéfka finanční správy Simona Hornochová. Úřad proto spouští první velký projekt využívání umělé inteligence – aplikaci, která lidem pomůže vyplnit daňové přiznání z nahraných dokumentů a zároveň otestuje, kam až jsou Češi ochotni pustit stát při práci s jejich daty.
Testujete vyplňování daňového přiznání s pomocí umělé inteligence. Co bude umělá inteligence dělat při jeho vyplňování? Bude to součástí i portálu Moje daně?
Co se dočtete dál
- Jak a komu pomůže AI při vyplňování daňového přiznání.
- Jak se mění systém daňových kontrol.
- V čem by se chtěla česká finanční správa inspirovat u Francouzů.
- Proč v Česku za pár let hrozí nedostatek úředníků finančních úřadů a co s tím lze dělat.
