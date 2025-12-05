Gril je rozpálený, pytle brambor připravené. Po dvou letech se v pondělí otevírá první česká pobočka fastfoodového řetězce Five Guys v obchodním domě Máj. Na gastronomické scéně je to dlouho očekávaná událost a lze předpokládat, že přinese ještě delší fronty zájemců, než byly předloni u konkurenčního Popeyes.
Five Guys je totiž ve fastfoodovém světě výrazně známější jméno, oceňované zejména pro kvalitní burgery a velké mléčné shaky. Samotný řetězec, který bude příští rok slavit 40. narozeniny, se ovšem označení fastfood brání. Považuje se za restauraci a i ceny v něm jsou o něco vyšší než například v McDonald’s nebo Burger Kingu.
Co se dočtete dál
- Jak vypadá a chutná první český Five Guys.
- Jaké jsou v něm ceny.
- Kde budou další pobočky.
- Jaké další fastfoodové značky by franšízanti chtěli do Česka přivést.
