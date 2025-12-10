Dlouho avizovaný vstup investiční skupiny Penta Investments miliardářů Marka Dospivy a Jaroslava Haščáka a její realitní divize Penta Real Estate na lukrativní nemovitostní trh ve Velké Británii konečně nabral konkrétní podobu. A jde o entrée ve velkém stylu. Skupina vstoupila do dvou velkých realitních projektů v širším centru Londýna, jejichž celková hodnota přesáhne 700 milionů liber, tedy 20 miliard korun. Brzy by k nim měl přibýt ještě třetí.
Co se dočtete dál
- Co přesně Penta v Londýně postaví.
- Jaké další plány v Británii má.
- S kým na budoucí výstavbě v Británii spolupracuje.
