Developer Penta Real Estate a společnost MAT Corporation, majitel obchodních center DBK a Europark, mohou koupit od České spořitelny administrativní budovy u pražské stanice metra Budějovická. O rozjednané transakci, kterou minulý týden povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), informovaly HN již v listopadu.
V roce 2028 se mají zaměstnanci České spořitelny sestěhovat do nové centrály, která vyrůstá na Smíchově. Banka se proto s předstihem rozhodla prodat své stávající čtyři kancelářské budovy na Budějovické a ještě jednu nemovitost u stanice metra Roztyly.
Co se dočtete dál
- Které nemovitosti Česká spořitelna prodala
- Jaké mají investoři na Budějovické plány
- Co dalšího Penta na Praze 4 plánuje
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.