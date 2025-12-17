Developer Penta Real Estate a společnost MAT Corporation, majitel obchodních center DBK a Europark, mohou koupit od České spořitelny administrativní budovy u pražské stanice metra Budějovická. O rozjednané transakci, kterou minulý týden povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), informovaly HN již v listopadu.

V roce 2028 se mají zaměstnanci České spořitelny sestěhovat do nové centrály, která vyrůstá na Smíchově. Banka se proto s předstihem rozhodla prodat své stávající čtyři kancelářské budovy na Budějovické a ještě jednu nemovitost u stanice metra Roztyly. 

