Společnost Meta, provozovatel Facebooku a Instagramu, čelí po celém světě rostoucímu tlaku, aby důsledněji zasahovala proti podvodným reklamám. Interní dokumenty, které získala agentura Reuters, však ukazují, že firma současně systematicky pracuje na tom, aby snahy regulátorů zpomalila a snížila riziko, že bude nucena zavést plošné ověřování všech inzerentů.
Materiály vycházejí ze zkušenosti z Japonska, kde úřady loni Metu kritizovaly za masivní výskyt investičních podvodů a falešných reklam využívajících umělou inteligenci. Firma se podle Reuters obávala, že regulátor by mohl přikročit k povinnému ověřování totožnosti všech zadavatelů reklamy. Takový zásah by sice omezil podvody, zároveň by však zvýšil náklady firmy a pravděpodobně vedl ke ztrátě části reklamních příjmů.
Co se dočtete dál
- Proč se Meta brání plošnému ověřování inzerentů.
- Jak firma upravila vyhledávání reklam, aby působilo příznivěji vůči regulátorům.
- Kolik miliard dolarů Metě vydělávají podvodné reklamy.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.