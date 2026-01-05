Více než 145 zemí se dohodlo na úpravách dohody o globální minimální dani z příjmů právnických osob z roku 2021. Úpravy reagují na obavy Washingtonu, že by původní pravidla mohla znevýhodňovat americké nadnárodní firmy. Oznámila to Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).
Aktualizovaná dohoda podle OECD zachovává globální minimální daň 15 procent, jejímž cílem je zajistit, aby velké nadnárodní společnosti odváděly základní daň bez ohledu na to, kde působí. Změny zahrnují zjednodušení a výjimky, které mají sladit americká pravidla minimálního zdanění s globálním systémem a vycházejí vstříc dřívějším námitkám administrativy prezidenta Donalda Trumpa.
Šéf OECD Mathias Cormann označil dohodu za „významný milník v mezinárodní daňové spolupráci“. Podle něj nová opatření „zvyšují daňovou jistotu, snižují složitost a chrání daňové základy“.
Daň z pomsty končí a spolu s ní i snaha o spravedlivé zdanění korporací
Podle dostupných údajů do loňského října již více než 65 zemí začalo zavádět dohodu z roku 2021, která vyžaduje, aby státy uplatňovaly daň 15 procent z příjmů právnických osob nebo uvalily doplňkové daně pro nadnárodní firmy, které vykazují zisky v jurisdikcích s nižšími sazbami.
Nově dojednaná širší dohoda pomáhá stabilizovat globální daňový rámec. Přišla poté, co Washington vyvinul tlak na odpůrce, aby aktualizaci podpořily. Budoucnost dohody byla původně zpochybněna loni v lednu, když Trump kritizoval původní dohodu z roku 2021 vyjednanou administrativou jeho předchůdce Joea Bidena s tím, že není použitelná v USA. Trumpova administrativa hrozila odvetnými daněmi proti zemím, které uvalily daně na americké firmy v rámci dohody z roku 2021, napsala agentura Reuters.
irl¨jd
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist