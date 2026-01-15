Německá ekonomika v loňském roce po dvou letech poklesu vzrostla. Hrubý domácí produkt (HDP) se zvýšil podle cenově očištěných dat o 0,2 procenta, podle kalendářně očištěných dat o 0,3 procenta. Na tiskové konferenci to ve čtvrtek na základě prvního odhadu oznámila předsedkyně Spolkového statistického úřadu Ruth Brandová. Německé hospodářství podle ní vzrostlo i ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku, a to o 0,2 procenta.
„Po dvou letech recese německé hospodářství opět mírně vzrostlo. Růst vychází především z vyšších spotřebitelských výdajů soukromých domácností a státu,“ uvedla Brandová. „Naproti tomu vývoz opět oslabil. Exportní hospodářství čelilo silnému protivětru v podobě vyšších amerických cel, posilování eura a silnější konkurence z Číny,“ dodala.
V roce 2023 německé hospodářství podle cenově očištěných dat kleslo o 0,9 procenta a v roce 2024 o 0,5 procenta. Podle kalendářně očištěných dat pokles v roce 2023 činil 0,7 procenta a předloni 0,5 procenta.
Německo má šanci probrat se z ekonomické kocoviny. Úplně fit ale ještě rozhodně není
Analytici podle agentury Reuters odhadovali loňský růst německého hospodářství na 0,2 procenta. Také pětice předních německých hospodářských institutů loni v září uvedla, že podle nich německá ekonomika v roce 2025 vzroste o 0,2 procenta. Letos by podle zářijové prognózy stejné pětice institutů mohlo hospodářství vzrůst o 1,3 procenta. Vládní výhled zveřejněný začátkem října se s jejich odhadem shodoval. Například institut Ifo ale později snížil svůj odhad letošního růstu na 0,8 procenta. Výraznější růst očekávají ekonomové až v roce 2027.
Podle ekonomky z Německého institutu pro hospodářský výzkum (DIW) Geraldine Danyové-Knedlikové je růst ekonomiky o 0,2 procenta sice dobrou zprávou, oživení je ale slabší než v předchozích fázích hospodářského vzestupu. „Po dvou letech poklesu přichází stabilizace, nikoli ale silný nový začátek,“ uvedla.
Růst hospodářství podle Danyové-Knedlikové kromě vnějších faktorů brzdí ztráta konkurenceschopnosti, demografická změna i transformace v důležitých průmyslových odvětvích. „Přesto nelze očekávat, že by německé hospodářství nadále a dlouhodobě stagnovalo... Do roku 2026 lze hledět veskrze optimisticky,“ uvedla ekonomka.
„Do budoucna předpokládáme, že německé hospodářství teď nabere na obrátkách,“ řekl agentuře Reuters Claus Vistesen ze společnosti Pantheon Macroeconomics. Ekonomiku podle něj podpoří investice do infrastruktury a výdaje na obranu.
Pan Miele: V Německu roste počet stavebních povolení, a tím i prodeje bílé techniky. Už nejsme na úplném dně
„Období národní pochmurné nálady je u konce a existují dobré důvody být ohledně německého hospodářství konečně větší optimista,“ uvedl analytik společnosti ING Carsten Brzeski. Předpokládá, že letos německá ekonomika vykáže jednoprocentní růst. Zároveň zdůraznil, že její problémy jsou strukturální a nelze na ně najít rychlé řešení.
Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem Česka, řada tuzemských firem je na výkonu německého hospodářství závislá. Německé hospodářství se v posledních letech potýká s řadou problémů, mimo jiné kvůli nedostatku kvalifikovaných pracovních sil, americkým clům či konkurenci z Číny.
Vláda kancléře Friedricha Merze si slibuje, že k oživení hospodářství pomůže mimo jiné zvláštní fond s 500 miliardami eur (přes 12 bilionů korun), ze kterého bude stát investovat do infrastruktury. Vyšší výdaje chystá vláda také v obraně.
