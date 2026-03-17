Důvěra investorů v německou ekonomiku se kvůli válce na Blízkém východě v březnu výrazně zhoršila. Vyplývá to z dat, která v úterý zveřejnil hospodářský institut ZEW. Jeho index důvěry se snížil na minus 0,5 bodu z únorové hodnoty 58,3 bodu. Analytici v anketě agentury Reuters se zhoršením počítali, ale očekávali pokles indexu pouze na 39 bodů.
„Eskalace na Blízkém východě žene ceny energií masivně nahoru a postarala se o rostoucí inflační tlak. Pro německé hospodářství tím roste riziko, že začínající trend oživení hospodářského růstu bude zabrzděn,“ uvedl předseda institutu ZEW Achim Wambach. Dodal, že důsledky války pro německou ekonomiku budou záviset na tom, jak dlouho potrvá a jak intenzivní bude. „Finanční odbornice a odborníci jsou ale skeptičtí vůči možnosti, že konflikt rychle skončí,“ dodal.
Index institutu ZEW se snížil o 58,8 bodu, což je podle agentury Reuters největší pokles od února 2022, kdy začala ruská invaze na Ukrajinu. „Znovu to ukazuje, že válka, která už trvá více než dva týdny, zanechala hluboké šrámy,“ řekl agentuře Reuters analytik Ulrich Wortberg ze společnosti Helaba. Ekonom Alexander Krüger ze společnosti Hauck Aufhäuser Lampe řekl, že íránská válka tvrdě udeřila investory do slabin. „V současné situaci se německá ekonomika opět proměnila ze zdroje naděje v důvod k obavám,“ dodal.
Obzvlášť zasaženy aktuálním vývojem jsou podle ZEW odvětví, která se už tak potýkala s problémy. Jde především o energeticky náročné obory, jakými jsou chemický a farmaceutický průmysl, automobilový průmysl a strojírenství.
Německo je největším obchodním partnerem Česka, řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá. V posledních letech se ale německá ekonomika potýká s řadou problémů, mimo jiné kvůli nedostatku kvalifikovaných pracovních sil, americkým clům či konkurenci z Číny. K tomu se přidaly nyní ještě problémy s rostoucí cenou energií, kterou vyvolal americko-izraelský útok na Írán a narušení plavby Hormuzským průlivem, který je klíčový pro přepravu ropy z Perského zálivu.
