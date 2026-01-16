Ještě před pár měsíci řešili zakladatelé českého startupu SteerCode, zda jim vystačí peníze na další měsíc provozu. Teď jejich firmu kupuje americká společnost Expo ze Silicon Valley. Výši transakce strany nezveřejnily, ale podle informací redakce se cena pohybuje ve vyšších jednotkách milionů dolarů.
SteerCode založili Adam Zvada a David Mokoš na začátku loňského roku a uživatelům svůj produkt zpřístupnili v dubnu. Firma od počátku fungovala bez externích investorů a zakladatelé vlastnili sto procent podílu. „Dostali jsme se do vzácné pozice. Startup, na kterém jsme pracovali teprve devět měsíců, najednou zaujal několik firem,“ říká Zvada.
Co se dočtete dál
- Proč se zakladatelé rozhodli firmu prodat.
- Jak se lišil přístup evropských a amerických investorů k českému startupu.
- Co se po akvizici stane s produktem SteerCode a kam míří jeho zakladatelé.
