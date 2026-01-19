Už zítra, tedy v úterý 20. ledna, by mělo být jasnější, jak bude vypadat proluka vedle hotelu Fairmont Golden Prague, někdejšího InterContinentalu. Té dnes dominuje ohrazená nevzhledná plocha s betonovou střechou podzemního parkoviště. Právě téma nové podoby tzv. náměstí Miloše Formana, které svírají ulice Pařížská, Bílkova a Elišky Krásnohorské, se stalo největším bolehlavem nových majitelů hotelu, miliardářů Pavla Baudiše, Eduarda Kučery a Oldřicha Šlemra. Ti hotel i s náměstím před sedmi lety koupili a za několik miliard korun jej nechali velkoryse zrekonstruovat.
Co se dočtete dál
- Co na náměstí u hotelu Fairmont vznikne.
- Co o plánech říká zástupce investorů Jakub Dyba.
- Kdy by se mohlo začít stavět.
