Už zítra, tedy v úterý 20. ledna, by mělo být jasnější, jak bude vypadat proluka vedle hotelu Fairmont Golden Prague, někdejšího InterContinentalu. Té dnes dominuje ohrazená nevzhledná plocha s betonovou střechou podzemního parkoviště. Právě téma nové podoby tzv. náměstí Miloše Formana, které svírají ulice Pařížská, Bílkova a Elišky Krásnohorské, se stalo největším bolehlavem nových majitelů hotelu, miliardářů Pavla Baudiše, Eduarda Kučery a Oldřicha Šlemra. Ti hotel i s náměstím před sedmi lety koupili a za několik miliard korun jej nechali velkoryse zrekonstruovat.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Co na náměstí u hotelu Fairmont vznikne.
  • Co o plánech říká zástupce investorů Jakub Dyba.
  • Kdy by se mohlo začít stavět.
