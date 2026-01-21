Organizační skupina značek Volkswagen Core v rámci německého automobilového koncernu Volkswagen zavádí novou strukturu a ruší řadu pozic ve vedení. Slibuje si od toho úspory kolem jedné miliardy eur (24,3 miliardy korun). S odkazem na list Automobilwoche o tom informuje agentura Reuters. Změny by se měly dotknout i české Škody Auto.
Plán podle firemních zdrojů listu počítá se snížením počtu členů představenstva ve skupině pěti značek Volkswagenu z 29 na 19. To znamená, že značky jako Škoda nebo Seat/Cupra budou mít v budoucnu každá pouze čtyři členy představenstva. Bude to generální ředitel a vedoucí pracovníci pro finance, prodej a lidské zdroje. O vývoji, nákupu a výrobě se bude rozhodovat v sídle automobilky ve Wolfsburgu.
Volkswagen se chystá do roku 2030 zrušit v Německu na 35 tisíc pracovních míst. Potýká se mimo jiné se silnou konkurencí z Číny a s dopady cel.
Očekávané úspory pod vedením generálního ředitele skupiny Volkswagen Core Thomase Schäfera se podle Automobilwoche budou skládat z 600 milionů eur na osobních nákladech. Dalších 400 milionů eur má přinést zvýšení efektivity výroby.
Firma se ke zprávě odmítla vyjádřit. Dodala ale, že o svých plánech bude informovat ještě během středy.
