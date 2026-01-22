V nejužším vedení nejmladšího finančního domu na tuzemském trhu Partners Bance dochází k významným změnám. Jeho dosavadní generální ředitel Marek Ditz k 1. únoru skončí ve funkci a nahradí jej spoluzakladatel celé skupiny Partners, která banku vlastní, Petr Borkovec. Změna přichází krátce poté, co skupina oznámila rekordní finanční výsledky za uplynulý rok.

  • K jakým dalším změnám dojde v představenstvu banky.
