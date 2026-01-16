Banky a stavební spořitelny poskytly loni hypoteční úvěry za 406 miliard korun, což je meziroční nárůst o 48 procent. Jde o druhý největší objem za 30 let hypotečního trhu v Česku, nejvyšší byl v roce 2021. Nové úvěry bez refinancování stouply loni o 41 procent na 321 miliard korun, což znamenalo také druhý nejsilnější rok. Úrokové sazby v prosinci zůstaly v průměru pod 4,5 procenta. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na trhu.
„Rok 2025 se stal podle objemu druhým nejúspěšnějším v třicetileté historii hypotečního trhu v ČR,“ uvedl generální ředitel ČSOB Hypoteční banky Martin Vašek. „Vzhledem k nedostatečné nabídce bytů i domů a jejich pomalé výstavbě, pozitivnímu prostředí pro růst ekonomiky, bezprecedentnímu zvýšení reálných mezd v minulých letech a odložené poptávce po vlastním bydlení očekáváme pro letošní rok asi 13procentní meziroční růst objemu hypoték na přibližně 432 miliard korun.“
Silné oživení trhu dokládá i zvýšení počtu nových hypoték v roce 2025 o čtvrtinu na 76 tisíc. V prosinci 2025 poskytly banky nové hypotéky za 28,6 miliardy korun. Proti listopadu aktivita zůstala bez větší změny navzdory sezonnímu vlivu Vánoc. Průměrná měsíční hypoteční splátka v roce 2025 dosáhla 22 800 Kč, což je o 8,6 procenta více než v roce 2024.
Objem nově poskytnutých hypoték se v prosinci dostal na úroveň o 36 procent vyšší ve srovnání s druhou polovinou loňského roku. V meziročním vyjádření růst objemu poskytnutých hypoték v prosinci zesílil na 45 procent z listopadových 30 procent po průměrném 83procentním meziročním nárůstu v minulém roce. Loni bylo okolo 80 procent objemu nových úvěrů určeno ke koupi a 14 procent na výstavbu, zatímco v předchozích pěti letech činily tyto podíly 74, respektive 20 procent.
Objem refinancovaných a navýšených úvěrů si zachoval vysoký podíl na hypotečním trhu, i když v prosinci jejich objem klesl na 8,5 miliardy korun. To je ale o 117 procent více než průměrných 3,9 miliardy Kč refinancovaných měsíčně v roce 2024 a téměř čtyřnásobek průměrných refinancovaných 2,2 miliardy v roce 2023. V prosinci se domácnosti refinancovaly za sazbu 4,45 procenta, což o téměř 0,3 bodu méně než 4,72 procenta před rokem. Vyšší objemy refinancování odrážejí souběh končících delších fixací z období nízkých úrokových sazeb a kratších fixací z nedávného období vyšších úrokových sazeb.
Průměrná úroková sazba u nových hypoték v prosinci nepatrně vzrostla na 4,49 procenta z listopadových 4,48 procenta. Její prosincová úroveň je tak o 0,31 procentního bodu níže než sazba 4,8 procenta před rokem, což snižuje měsíční splátky hypotéky přibližně o 0,9 procenta čistého příjmu žadatele, tedy o 8000 korun. Průměrná hypoteční sazba v roce 2024 dosáhla 5,07 procenta v porovnání se sazbou 5,81 procenta v roce 2023. Průměrná nově poskytnutá hypotéka v prosinci 2025 stoupla na 4,49 milionu, je tak o 16 procent vyšší než před rokem.
