Řídící výbor Českých drah (ČD) v pondělí vyměnil čtyři ze šesti členů dozorčí rady dopravce. Mezi nově jmenovanými je bývalý ministr dopravy Dan Ťok (za ANO), bývalý slovensky ministr hospodářství Vazil Hudák, poradce ministra vnitra Jaroslav Vodný a bývalý poslanec SPD Radek Rozvoral. Informoval o tom tiskový mluvčí ČD Petr Šťáhlavský.
Odvolán byl předseda dozorčí rady ekonom Miroslav Zámečník a dále členové Josef Suchánek, Filip Terš a Michal Vozobule. Volení zástupci zaměstnanců, Věra Nečasová a Štěpán Lev, v radě zůstávají.
Bednárik provětrává ministerstvo dopravy, nejbližší tým staví na lidech z Českých drah
Podle ministra dopravy Ivana Bednárika (za SPD) jsou noví členové zárukou, že bude mít dopravce a jeho představenstvo v dozorčí radě silnou oporu i potřebnou odbornou oponenturu.
