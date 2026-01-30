Zatímco se po letech stagnace začíná větrná energetika v Česku nadechovat k novému startu, vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek (Motoristé) už hledá způsob, jak šlápnout na brzdu. Odmítá představu, že by připravované akcelerační zóny měly vést k výstavbě stovek větrníků. V těchto zónách, jejichž příprava začala už za minulé vlády, má být budování obnovitelných zdrojů z pohledu povolovacích procesů snadnější, a tedy i rychlejší. Podle Turka „nezřízené“.
Co se dočtete dál
- Proč chce Turek výstavbu větrných elektráren omezit.
- Jak se k tomu staví Komora obnovitelných zdrojů energie a co chce Turkovi vysvětlit.
- Proč podle bývalého ministra životního prostředí Turek špatně počítá.
