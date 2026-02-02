Český kapitálový trh je relativně malý, dluhopisů v něm však koluje překvapivě hodně. A nejen těch velkých, institucionálních, určených bankám a fondům. V posledních letech se také z podnikových dluhopisů stal masový produkt a našel si cestu k drobným investorům – někdy jako doplněk portfolia, jindy jako náhrada spořicího účtu a občas také jako vstupenka do problémů, o nichž se při podpisu smlouvy příliš nemluvilo.
Společnost Surveilligence ve veřejně dostupných zdrojích identifikovala 5905 emisí podnikových dluhopisů, které v Česku mezi lety 2013 a 2024 vydalo 1857 společností. Celkový objem těchto emisí dosáhl 744 miliard korun. Tím se podnikové dluhopisy staly jedním z nejvýraznějších zdrojů českého byznysu mimo bankovní sektor.
Co se dočtete dál
- Jak často emitenti využívají neregulovanou (podlimitní) distribuci dluhopisů a kdo k ní přistupuje.
- Jak se liší riziko insolvencí u regulované a neregulované distribuce dluhopisů.
- Jaká je role ČNB a jaké nástroje připravuje.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.