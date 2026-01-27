Důchodové investice už nejsou jen doménou penzijních fondů a států. Dlouhodobý investiční produkt, kdy si Češi investují se státní úlevou „sami“, si zatím našel přes 200 tisíc lidí, přesto podle Jany Brodani z Asociace pro kapitálový trh České republiky chybí klíčový impulz: „Pokud by bylo větší zapojení příspěvků zaměstnavatele, jako je tomu u třetího pilíře, tak by určitě bylo rozšíření DIP ještě větší.“

Vnímáte, že Češi si dnes více uvědomují nutnost spořit si na důchod?

V datech vidíme několik jasných trendů. Projevuje se to jak na přílivu peněz do investičních fondů, tak na počtu investorů. Podle dat České národní banky vzrostl počet investorů v České republice od roku 2019 ze 711 tisíc u nebankovních obchodníků s cennými papíry na současných 1,88 milionu. Jde o násobný nárůst. Stejný vývoj je patrný i na objemu investic do fondů a na struktuře finančních úspor domácností, kde jsou investice do fondů nejrychleji rostoucí složkou. Dnes tvoří zhruba 22 procent finančních úspor domácností.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak roste v Česku počet investorů.
  • Jaké kroky zvažuje vláda pro motivaci zaměstnavatelů k příspěvkům na penzi a DIP.
  • Jak by teoretický druhý pilíř ovlivnil spoření na důchod.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Více informací ze světa ekonomiky, investic, technologií, práva či lifestylu si přečtěte v aktuálním vydání týdeníku Ekonom.