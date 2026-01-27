Důchodové investice už nejsou jen doménou penzijních fondů a států. Dlouhodobý investiční produkt, kdy si Češi investují se státní úlevou „sami“, si zatím našel přes 200 tisíc lidí, přesto podle Jany Brodani z Asociace pro kapitálový trh České republiky chybí klíčový impulz: „Pokud by bylo větší zapojení příspěvků zaměstnavatele, jako je tomu u třetího pilíře, tak by určitě bylo rozšíření DIP ještě větší.“
Vnímáte, že Češi si dnes více uvědomují nutnost spořit si na důchod?
V datech vidíme několik jasných trendů. Projevuje se to jak na přílivu peněz do investičních fondů, tak na počtu investorů. Podle dat České národní banky vzrostl počet investorů v České republice od roku 2019 ze 711 tisíc u nebankovních obchodníků s cennými papíry na současných 1,88 milionu. Jde o násobný nárůst. Stejný vývoj je patrný i na objemu investic do fondů a na struktuře finančních úspor domácností, kde jsou investice do fondů nejrychleji rostoucí složkou. Dnes tvoří zhruba 22 procent finančních úspor domácností.
Co se dočtete dál
- Jak roste v Česku počet investorů.
- Jaké kroky zvažuje vláda pro motivaci zaměstnavatelů k příspěvkům na penzi a DIP.
- Jak by teoretický druhý pilíř ovlivnil spoření na důchod.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.