Průmyslová výroba v Česku po dvou letech poklesu loni meziročně vzrostla o 1,5 procenta. Přispěly k tomu hlavně kovovýroba, energetika a plastikářství s gumárenstvím. Proti růstu naopak působila výroba elektrotechniky a těžební průmysl. Vyplývá to z údajů, které v pátek na webu zveřejnil Český statistický úřad. V samotném prosinci se průmyslová výroba meziročně zvýšila o 3,8 procenta.
O rok dřív průmyslová výroba v Česku klesla o rovné procento. V loňském roce rostla ve všech čtvrtletích, nejrychleji ve čtvrtém meziročně o 3,5 procenta a nejpomaleji ve třetím o 0,4 procenta.
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků za celý rok vzrostla o 4,4 procenta, výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla o 4,1 procenta a výroba pryžových a plastových výrobků o 3,6 procenta. Klesla výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení o 3,2 procenta, těžba a dobývání o 4,6 procenta a výroba nápojů o 3,8 procenta. Beze změny skončila výroba motorových vozidel bez motocyklů.
Z montovny je exportér kapitálu. Česko zažívá zlaté časy, růst ale naráží na strop. Kde brát, když nejsou lidi?
Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách loni meziročně stouply o 0,3 procenta. Hodnota nových zakázek se ve sledovaných odvětvích zvýšila o 3,4 procenta. Nové objednávky ze zahraničí vzrostly o 4,7 procenta, z tuzemska o procento. Zaměstnanců v průmyslu loni ubylo o 1,8 procenta, jejich průměrná mzda vzrostla o 5,8 procenta.
V prosinci se průmyslová výroba zvýšila také meziměsíčně, proti listopadu o 0,4 procenta. „Konec roku 2025 byl v průmyslu ve znamení růstu. Produkce v prosinci stejně jako v listopadu vzrostla ve většině průmyslových odvětví. Nejvíce k tomuto výsledku přispěly kovozpracující průmysl, výroba elektrických zařízení a výroba strojů a zařízení,“ uvedl ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka.
Vzhůru šla v meziročním srovnání v prosinci také výroba motorových vozidel, výroba pryžových a plastových výrobků nebo výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení. Nižší byla výroba elektřiny a plynu a také počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení.
Hodnota nových zakázek ve sledovaných odvětvích v prosinci meziročně vzrostla téměř o čtvrtinu. Nové objednávky ze zahraničí se zvýšily o 40 procent, tuzemské klesly o 0,6 procenta. „Prosincový nárůst hodnoty nových průmyslových zakázek byl ovlivněn zejména uzavřením dlouhodobých zakázek v odvětví výroby ostatních dopravních prostředků a zařízení,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ Veronika Doležalová. Zaměstnanců v průmyslu v prosinci meziročně ubylo o 1,2 procenta.
Doležalová na dnešní tiskové konferenci ČSÚ uvedla, že za 25 let vzrostla průmyslová výroba v ČR o 80 procent. Růst táhl zejména zpracovatelský průmysl, kde produkce vzrostla více než dvojnásobně. Naopak těžba byla v roce 2025 na 40 procentech úrovně před čtvrtstoletím. Výroba a rozvod elektřiny a tepla zůstala v ČR za 25 let poměrně stabilní, v posledních letech ale mírně klesala.
V roce 2025 úroveň průmyslové produkce vyrovnala roky 2018 a 2019. „Průmysl si drží stabilní úroveň, i když v rámci jednotlivých odvětvích nějaké změny probíhají. Dá se ale říct, že průmysl si zatím se změněnými podmínkami vždy nějak poradil,“ řekla Doležalová.
Růst hodnoty průmyslových zakázek v loňském roce pak podle Doležalové táhla hlavně poptávka ze zahraničí. Jednotlivá odvětví přispěla k růstu průmyslové výroby rovnoměrně. Většina odvětví rostla nebo vyrovnala předminulý rok.
Česká průmyslová výroba byla podle dat z loňského ledna až listopadu nepatrně pod průměrem Evropské unie. V EU průmysl v průměru meziročně vzrostl o 1,5 procenta, zatímco v ČR o 1,3 procenta. V Německu, na který je český průmysl navázaný, v loňských 11 měsících klesla průmyslová výroba o 1,1 procenta.
Podle posledních dat za loňské první až třetí čtvrtletí průmysl v ČR zaměstnával zhruba 1,14 milionu osob. To je zhruba 28 procent všech zaměstnanců. Podle dat za rok 2024 pak tvořili zhruba 40 procent všech zaměstnanců v průmyslu lidé se středoškolským vzděláním bez maturity. Vysokoškoláci tvořili zhruba desetinu. Průměrná mzda v tomto odvětví byla za loňská první tři čtvrtletí 47 847 Kč, meziročně vzrostla o 6,3 procenta.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist