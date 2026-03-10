Koncernu Volkswagen (VW) se nedaří zastavit výsledkové propady. Jeho finanční čísla už pár let začínají v meziročním porovnání minusem a rok 2025 je toho dalším důkazem. Německé automobilové skupině spadl provozní zisk v porovnání s předešlým rokem o 53 procent na 8,9 miliardy eur (216,6 miliardy korun), čistý zisk o 44 procent na 6,9 miliardy eur. Tržby VW přitom zůstaly téměř stejné, snížily se „jen“ o 0,8 procenta na 321,9 miliardy. Co bude s koncernem dál?
Co se dočtete dál
- Co bude s VW dál.
- Jak skupinu táhne Škoda Auto.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.