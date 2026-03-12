Zatímco u domácností po odeznění energetické krize v letech 2021–2023 zájem o vlastní zdroje elektřiny ochladl, u firem, obcí či krajů snaha o pořízení si elektrárny stále trvá. Konkrétně mezi kraji se nyní objevil projekt, za jehož velikost by se nemusela stydět ani energetická společnost. Kraj s ním má ambici pokrýt až polovinu spotřeby elektřiny ve všech svých budovách, včetně příspěvkových organizací. Hospodářské noviny proto oslovily všechna hejtmanství, aby zjistily, jak na tom kraje s vlastními zdroji elektřiny jsou a co plánují.

Kraje si instalací některého ze zdrojů ve svých úřadech, školách či zdravotnických a sociálních zařízeních snižují náklady na elektřinu a dosahují alespoň částečné energetické soběstačnosti. Provozují nejen střešní fotovoltaické elektrárny, ale také kogenerace, které umí spalováním plynu vyrábět teplo i elektřinu. 

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Který kraj má ve výrobě vlastní elektřiny největší ambice.
  • Kde nejvíc elektřiny vyrábí v kogeneračních jednotkách.
  • A kdo jako jediný aktivně zvažuje využití větrných elektráren.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se