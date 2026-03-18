Akcie indických technologických firem v posledních týdnech zažívají výrazný pokles. Mohou za to obavy, že rozvoj umělé inteligence může narušit tradiční model outsourcingu, tedy přenášení služeb na specializované firmy. Obrat odvětví takzvaného back officu, tedy prací, které podporují chod velkých společností, v Indii činí zhruba 300 miliard dolarů (6,4 bilionu korun), upozornil server BBC.
Propad indických technologických akcií se objevil ještě před nedávnou nervozitou investorů kvůli geopolitické nejistotě. Situace má pro Indii zvláštní význam, protože v posledních více než 30 letech její softwarový průmysl vytvořil miliony dobře placených kancelářských pracovních míst a pomohl vzniknout nové střední třídě s vysokými ambicemi a kupní sílou. To podpořilo poptávku po bytech, autech a restauračních službách ve velkých městech, jako je Bengalúru, Hajdarábád a Gurugram.
Index Nifty IT, který sleduje deset největších indických softwarových firem, vykazuje od začátku roku pokles asi o 20 procent. Investoři tak papírově přišli o desítky miliard dolarů.
Akcie začaly prudce oslabovat začátkem února, když společnost Anthropic u svého programu Claude představila nástroj, který měl automatizovat důležité právní, datové a kontrolní procesy, což ohrožuje pracovní model odvětví závislého na lidské práci. Panika se dál vystupňovala, když někteří představitelé firem varovali, že do roku 2030 by AI mohla eliminovat až 50 procent základních kancelářských pozic.
Indické IT giganty se snaží investory uklidnit a tvrdí, že obavy jsou přehnané. AI podle nich přinese nové příležitosti, i když zásadně změní tradiční způsob práce.
Podle investiční banky Jefferies se spolupráce indických IT firem s klienty bude více zaměřovat na poradenství a zavádění řešení, zatímco tržby z rutinní správy aplikací, které nyní tvoří 22 až 45 procent tržeb, mohou výrazně klesnout.
To znamená, že poplatky za provoz, údržbu a opravy softwaru pro klienty, jako jsou banky nebo ropné společnosti, budou nižší, protože firmy se budou soustředit na méně časté, ale hodnotnější činnosti, jako je poradenství. Jefferies varuje, že to může zpomalit růst tržeb a poptávku po pracovní síle, v nejhorším případě by se tempo růstu tržeb mohlo v příštích pěti letech snížit o tři procentní body a po roce 2031 zcela zastavit.
Ne všechny názory jsou však negativní. Podle banky JPMorgan Chase, která označuje IT firmy za „instalatéry technologického světa“, umělá inteligence sice urychlí složité úkoly a napíše více softwarového kódu, ale nelze od ní automaticky očekávat stejnou úroveň přizpůsobení, jakou nabízejí softwarové společnosti. Místo nahrazení jedné strany druhou se očekává více partnerství mezi firmami vyvíjejícími AI nástroje a IT službami, což vytvoří nové oblasti práce.
Tuto vizi podporuje rovněž indická firma Infosys, což je druhý největší hráč v oboru. Umělá inteligence podle tohoto podniku rozšiřuje příležitosti pro firmy jako Infosys, protože mohou klientům pomáhat modernizovat starší systémy pomocí inteligentních nástrojů. Podle Infosys by generativní AI mohla nahradit 92 milionů pracovních míst, například vývojářů a testerů, ale zároveň vytvořit kolem 170 milionů nových pozic pro anotátory dat, tedy lidi, kteří učí AI tím, že jí ukazují a popisují příklady, dále pro inženýry z odvětví AI a vedoucí projektů AI. Tento pozitivnější pohled se zdá být mezi analytiky stále častější.
Podle zprávy banky HSBC budou softwarové firmy hlavním motorem zavádění AI ve velkých podnicích, zatímco firmy poskytující IT služby pomohou AI šířit napříč organizacemi. Velké AI systémy jsou podle HSBC „v zásadě nedokonalé“ a nejsou vhodné pro kompletní nahrazení důležitých podnikových softwarových platforem, i když se hodí například pro tvorbu obrázků. Podnikový software se vyvíjel desetiletí a nyní je téměř bezchybný a vysoce spolehlivý. Toto důležité know-how navíc nelze trénovat na veřejném internetu. V tomto prostředí AI stále výrazně zaostává, dodala HSBC.
Technologické firmy však z tohoto jedinečného technologického posunu nevyjdou bez následků. Banka JPMorgan upozorňuje, že přesný dopad je těžké vyčíslit, ale dopady se už projevují v celém odvětví. Podle indické asociace Nasscom, která lobbuje i za softwarové firmy, se odvětví začalo přizpůsobovat. Rok 2025 označuje za zlomový, kdy se IT sektor posunul od experimentování s AI k jejímu skutečnému nasazení. V krátkodobém horizontu se bolestivým dopadům firmy nevyhnou. Podle analytiků firmy Nuvama Institutional Equities se tržby IT firem nejprve sníží, plné výhody AI se projeví až v delším období.
Kromě technologických otázek čelí indické IT firmy i rostoucím překážkám na největším trhu, tedy ve Spojených státech, kde se zpřísnily vízové podmínky. Nové poplatky za víza by podle Moody’s Analytics mohly zvýšit provozní náklady předních indických IT společností o 100 až 250 milionů dolarů, což je asi jedno procento jejich tržeb. To ještě zesiluje tlak na sektor, který představuje zhruba 80 procent celkového indického vývozu služeb.
