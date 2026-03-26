Tématem akce je restart investic do stavebnictví a rozvoje bydlení v České republice. Vysíláme 26. března od 10:00 do 12:40 z Výstaviště Brno, pavilon V – konferenční prostory Festivalu architektury.
Přenos můžete sledovat na kanálu YouTube – Konference Restart investic do stavebnictví a rozvoje bydlení v České republice 2026, portálu ceskenoviny.cz, FB ČTK Connect a webech iDnes.cz, HN.cz a e15.cz. Moderuje Zuzana Hodková.
Konference nabídne aktuální data o stavební produkci, analýzu rezidenčního trhu a diskusi o dopadech nového stavebního zákona. Na program naváže konference OBEC & INVESTOR zaměřená na spolupráci veřejného a soukromého sektoru při rozvoji území a realizaci developerských projektů.
Na akci vystoupí významní hosté, včetně zástupců vlády, samospráv, veřejné správy nebo privátních investorů. Konference je propojena se vzdělávacím programem Festivalu architektury a Regionálním fórem veřejných investic, které pořádá Státní fond podpory investic.
Program je následující (*vysíláme živě):
10:00–10:05*
Zahájení konference Restart investic do stavebnictví a rozvoje bydlení v České republice
10:05–10:15*
Vývoj sektoru stavebnictví – aktuální data a meziroční srovnání vývoje stavební produkce a bytové výstavby
- PETRA CUŘÍNOVÁ, vedoucí oddělení ekonomické statistiky stavebnictví a bytové výstavby Českého statistického úřadu
10:15–10:30*
Aktuální vývoj a trendy trhu rezidenčního bydlení
PETR HÁNA, ředitel, Deloitte Real Estate
10:30–11:30*
Zahajovací panel o novém stavebním zákonu, podpoře investic do výstavby a rozvoji bydlení v České republice
FILIP ENDAL, náměstek člena vlády, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
DANIEL RYŠÁVKA, ředitel Státního fondu podpory investic
TOMÁŠ CHMELA, náměstek pro bydlení Zlínského kraje, starosta Slavičína a místopředseda Sdružení místních samospráv
DAVID GRUND, člen rady pro investice, Jihomoravský kraj, starosta MČ Brno-jih
MAREK VINTER, předseda správní rady asociace ABRAST
11:30–12:00
Jak jsou připravené rozvojové projekty dostupného bydlení – slovo pro starosty měst a obcí
Představení realizovaných projektů dostupného nájemního bydlení se zástupci měst a obcí
12:00–12:40*
Expertní panel o rozvoji měst, nájemní a družstevní bydlení a další recepty pro dostupnost bydlení
MARTIN KAVKA, ředitel Sekce poradenství, Státní fond podpory investic
JAN MALÝ BLAŽEK, ekonom, sociální geograf a proděkan Fakulty architektury VUT Brno
JOSEF SIKYTA, expert na družstevní bydlení SFPI
MARTIN MRKOS, starosta města Žďár nad Sázavou
JAN HOLÁSEK, senátor a místopředseda podvýboru pro bydlení Senátu PČR
12:40–13:40
Fórum veřejných investic OBEC ON – Ekonomika a rychlost výstavby
Využití modulární a typové výstavby pro dostupné bydlení
Cirkulární ekonomika ve stavebnictví
ANTONIN LUPÍŠEK, ředitel pro vědu a výzkum ČVUT UCEEB
JIŘÍ DOBIÁŠ, product management director, Wienerberger
KAREL KOLÍNSKÝ, obchodní ředitel, KOMA MODULAR
JAROSLAV ŠINTÁK, business development manager, S.O.K. Třebíč
JIŘÍ SKŘIPSKÝ, obchodní ředitel, NEMA
PETR HLADÍK, poslanec Poslanecké sněmovny PČR
13:40–15:00
Fórum veřejných investic OBEC ON – Efektivita výstavby a zadávání zakázek veřejnými investory
Zaslouží si větší pozornost systém dodávek Design & Build?
EVA MIKULOVÁ, architektka a manažerka metodik Obec ON, Sekce poradenství SFPI
MÁRIA KOPECKÁ, vedoucí advokátka, advokátní kancelář Havel & Partners
MARTIN MLČOCH, ředitel Invin
Kdy používat informační model stavby (BIM) u vybraných veřejných zakázek?
JOSEF ŽÁK, jednatel Digital Construction Consulting a docent Fakulty stavební ČVUT
LUBOŠ VĚRNÝ, vedoucí oddělení realizace investic, Jihomoravský kraj
Moderuje PETR ONDRÁŠEK, ředitel Regionálních center podpory investic OBEC ON, Sekce poradenství SFPI
15:00–16:00
Fórum veřejných investic OBEC ON – Podpora energetických úspor veřejných budov
Jak připravit energetickou koncepci obce? Jak využít program SFPI Úsporné bytové domy?
Jaké jsou možnosti renovace budov a financování projektů úspor energií veřejných budov?
ČESTMÍR HRDINKA, manažer pro udržitelné financování, Sekce poradenství SFPI
MARTIN DYČKA, garant vzdělávání veřejné správy České rady pro šetrné budovy a specialista na energetiku, GT Energy
MARTIN JUREČKA, Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES)
TOMÁŠ JURČEKA, manažer Regionálního centra Obec ON pro Jihomoravský a Zlínský kraj, SFPI
JAN ZÁVĚŠICKÝ, vedoucí týmu mitigace klimatické změny, Asitis
16:00–17:00
OBEC & INVESTOR – Fórum o spolupráci veřejného a privátního sektoru při rozvoji měst a obcí
Jak v podmínkách veřejné výstavby plánovat udržitelný rozvoj obce?
VÍT ZEMAN, urbánní ekonom
Jak nastavit spolupráci s privátními investory v území – panelová diskuse o roli obce, kraje a státu
DAN JIRÁNEK, ředitel legislativní sekce Svazu měst a obcí České republiky (SMOČR)
ONDŘEJ VYSLOUŽIL, ředitel MAPPA Ostrava
DALIBOR LAMKA, výkonný ředitel Trikaya
BARBORA RAKOVÁ, expert politiky bydlení, Sekce poradenství SFPI
V loňském roce představilo nabídku na Stavebním veletrhu 321 vystavujících firem z 11 zemí, během čtyř dnů zavítalo na výstaviště více než 20 tisíc příchozích z řad odborné i široké veřejnosti.
