Jednadvacátý ročník prestižního ocenění TOP ženy Česka zná své vítězky. Odborná porota rozhodla, že titul TOP podnikatelka získává majitelka společnosti Profimed Alexandra Kala. TOP manažerkou se stala co-CEO skupiny PPF Kateřina Jirásková a v kategorii TOP žena veřejné sféry zvítězila vědkyně Zuzana Kečkéšová. Slavnostní galavečer proběhl ve čtvrtek v pražském hotelu Fairmont.
TOP ženy Česka každý rok vyhlašují Hospodářské noviny. Ty po celý rok sledují počiny a úspěchy žen nejen v byznysu, ale také ve veřejné sféře, vědě, sportu či kultuře, které aktivně působí v Česku. Podmínkou pro účast v anketě je, aby ženy byly v dané funkci po většinu roku 2025. Kandidátky mohou být nominovány veřejností, porotci nebo se mohou přihlásit samy. Odborná porota při posuzování bere v úvahu jak finanční výsledky firem, vliv žen na chod svých společností či institucí, tak i jejich aktivity a přínos pro širší společnost. To vše s důrazem na úspěchy dosažené v roce 2025.
Organizátoři za loňský rok posoudili přes 350 žen. „Rozhodli jsme se rozšířit počet oceněných dam a poprvé jsme se dostali k číslu 100. A vybrali bychom jich klidně i víc, protože Česko má spoustu úspěšných a inspirativních žen,“ říká šéfredaktor HN a jeden z porotců Jaroslav Mašek. Dosud porota v každé kategorii Podnikatelka, Manažerka a Veřejná sféra vybírala 25 žen, z nich následně hlasovala o prvních třech místech.
Kategorii Podnikatelka za rok 2025 vyhrála Alexandra Kala. Její skupina Profimed, která vyrostla na dentální hygieně, loni vygenerovala tržby přes 600 milionů korun a dál roste. Kala se zároveň pustila do dalšího velkého projektu – chce dostat Česko mezi světové technologické lídry. Skrze Druhou ekonomickou transformaci se snaží o lepší spolupráci vědy a byznysu, za stejným účelem založila ojedinělý fond Spinoffy.
Na druhém místě se umístila Lucie Šejdová, zakladatelka Snuggs, na třetím místě Martina Šmídlová, spolumajitelka a předsedkyně představenstva dopravně-logistické firmy Šmídl Holding.
Vítěznou manažerkou se stala Kateřina Jirásková. Ta se loni jako první žena stala spolugenerální ředitelkou největší české investiční skupiny PPF, jejíž aktiva loni překonala bilion korun. Vyšší manažerské pozice ještě žena v českém byznyse nedosáhla.
Druhé místo patří Aleně Kozákové, HR ředitelce CSG, třetí pak Pavlíně Kalousové z Asahi Europe & International.
Kategorii Veřejná sféra vyhrála vědkyně Zuzana Kečkéšová. Ta v roce 2025 získala prestižní americkou cenu za originální přístup k výzkumu rakoviny. Zároveň založila po letech bádání firmu, která má její unikátní objev proměnit do podoby léku na zákeřná nádorová onemocnění.
Na druhém místě se umístila snowboardistka Eva Adamczyková, na třetí pak válečné zpravodajky České televize z Ukrajiny Ilona Zasidkovyčová a Darja Stomatová.
Součástí projektu TOP ženy Česka je i Síň slávy. Do ní jsou uváděny dámy, které se staly vítězkami či několikanásobnými vítězkami či se dlouhodobě umisťovaly na předních příčkách jednotlivých ročníků. Po uvedení do Síně slávy již v dalších ročnících ankety nesoutěží.
Nyní byly do Síně slávy uvedeny tři ženy: investorka a filantropka Silke Horáková, dlouholetá členka představenstva ČEZ Michaela Chaloupková a Tereza Maxová.
