Vláda kvůli současným vysokým cenám pohonných hmot zastropuje marže distributorů paliv, současně s tím sníží i spotřební daň na naftu. Stát bude také denně určovat maximální cenu paliv. Na tiskové konferenci po čtvrtečním jednání kabinetu to řekl premiér Andrej Babiš (ANO).
Maximální výše marže obchodníků s palivy bude 2,50 koruny za litr nafty i benzinu, spotřební daň u nafty pak klesne o 2,35 koruny za litr, nyní je 9,95 koruny. U benzinu zůstane daň nadále na 12,84 koruny za litr. Opatření by měly začít platit od středy 8. dubna. Stát zároveň bude pokračovat v monitoringu.
Ceny paliv od začátku března zvyšuje konflikt na Blízkém východě. Nejprodávanější benzin Natural 95 se v úterý podle dat společnosti CCS prodával v průměru za 41,60 koruny za litr a nafta za 48,33 koruny za litr. Proti konci února je průměrná cena benzinu přibližně o osm korun vyšší a dieselu zhruba o 15 korun.
Podle Babiše se při monitorování marží obchodníků postupně ukázalo, že v některých případech rostou nepřiměřeně. „Vyzývali jsme distributory ke snížení, stále je ale potřeba udělat i nějaké systémové zásadní opatření,“ zdůraznil premiér.
Ministerstvo financí by mělo také denně určovat maximální výši ceny paliv. Začít by mělo od 7. dubna odpoledne, kdy stanoví cenu pro středu.
Kabinet také projedná v pondělí 13. dubna návrh zákona, který umožní regulovat marže a ceny paliv nařízením vlády operativně, uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Změnu má do budoucnosti za velmi vhodnou, předpokládá proto spolupráci opozice. Ve sněmovně chce návrh zákona, který bude kopírovat obdobný zákon pro plyn a elektřinu z roku 2022, projednat ve stavu legislativní nouze. Předpis by tak podle ní mohl nahradit současná opatření obecné povahy od konce dubna.
Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) ve středečním prohlášení varovala, že administrativní zásahy do cenotvorby pohonných hmot mohou narušit tuzemský trh a zhoršit dostupnost a kvalitu jejich služeb.
