Mnohé čerpací stanice v krajích ve středu ceny pohonných hmot nezměnily, protože už v úterý nabízely ceny pod maximem stanoveným vládou. Někteří řidiči z toho byli zklamaní. Vyplývá to ze zjištění zpravodajů ČTK. Výjimečně benzinové pumpy oproti úterý dokonce zdražily a stanovily ceny těsně pod maximem.
Od půlnoci začala platit vládní opatření proti dalšímu prudkému zdražování pohonných hmot v Česku. Ministerstvo financí pro středu stanovilo maximální ceny na 49,59 koruny za litr nafty a 43,15 koruny za litr benzinu. To je o více než korunu výše, než činily průměrné ceny paliv na začátku tohoto týdne.
Ceny paliv na královéhradecké výpadovce na Jičín a zároveň na příjezdu k dálnici D11 se od úterý podle zpravodajů ČTK nezměnily. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se ve středu ráno na čerpací stanici MOL v Koutníkově ulici prodával za 42,50 koruny za litr a nafta za 49,50 koruny. Stejné ceny byly i na čerpací stanici Orlen v Koutníkově ulici v opačném směru, tedy do centra Hradce Králové. Ceny se nezměnily ani na čerpací stanici ONO v Milovicích u Hořic, kde ve středu ráno řidiči tankovali Natural 95 za 39,90 koruny za litr a naftu za 46,90 koruny za litr.
Strop na paliva jako bezzubá zbraň. Vláda krotí marže, o cenách na pumpách ale rozhoduje někdo jiný
Rovněž na čerpací stanici Tank ONO v Mošnově na Novojičínsku, která patří mezi nejlevnější v Moravskoslezském kraji, zůstaly ceny paliv stejné jako v úterý. Litr Naturalu 95 se prodával za 39,90 koruny za litr a nafty za 46,90 koruny za litr. I na pumpě u obchodu pro podnikatele Makro v Ostravě-Hrabové zůstala cena benzinu stejná, tedy 40,90 koruny za litr. Cena nafty tam ale na litru zlevnila o dvě koruny na 45,90 koruny.
Ani čerpací stanice v Karlovarském kraji ve středu na stanovení maximálních cen vesměs nereagovaly. Na pumpách, které ve středu ráno objela ČTK, se ceny proti úterku buď nezměnily, nebo naopak stouply. Řidiči z toho byli zklamaní. „Čekal jsem s tankováním do dneška a doufal, že se ceny sníží, ale nestalo se nic,“ řekl jeden z tankujících řidičů.
Ceny se změnily na OMV v Sokolově, kde v úterý stál litr benzinu 41,90 koruny a ve středu se prodává za 43,10 koruny. Litr nafty zdražil z 48,90 koruny na středečních 49,50 koruny. Ceny paliv v Karlovarském kraji jsou dlouhodobě spíše nižší, zejména ve srovnání s cenami v Praze nebo na dálnicích.
U čerpací stanice Kontakt v Liberci při Švermově ulici byly dnes ráno ceny stejné jako v úterý večer. Natural 95 tam prodávali za 42,40 koruny a naftu za 48,50 koruny.
Za stejné ceny jako v úterý nabízela dnes základní pohonné hmoty rovněž čerpací stanice Robin Oil v Kojetínské ulici v Kroměříži. Litr benzinu Natural 95 tam byl za 41,50 koruny, litr nafty za 47,70 koruny. Provoz pumpy byl ráno standardní, žádné fronty aut se před ní netvořily, zjistil na místě zpravodaj ČTK. Ceny nezměnila ani čerpací stanice Tank ONO u vytížené silnice I/49 v Zádveřicích-Rakové na Zlínsku, která patří mezi nejlevnější ve Zlínském kraji. Litr Naturalu 95 nabízela za 39,90 koruny a litr nafty za 46,90 koruny.
Maximální cenu paliv bude ministerstvo financí stanovat pro každý den. Úřad bude ceny počítat z průměru velkoobchodních indexů společností Čepro, Orlen a MOL a denní kotace burzovní organizace Platts. K tomu připočítá daně. Cenový strop pro čtvrtek by mělo ministerstvo představit ve středu odpoledne.
