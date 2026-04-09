Premiér Andrej Babiš (ANO) vyzval společnosti Orlen a MOL k výraznému snížení cen pohonných hmot, největší tuzemští distributoři podle něj navzdory zlevnění ropy na trhu zvýšili velkoobchodní ceny paliv o dvě koruny. Během čtvrtka proto očekává, že ceny paliv půjdou na čerpacích stanicích dramaticky dolů. Babiš to uvedl ve videu na sociální síti X. Vyjádření obou společností ČTK zjišťuje.
Vláda v minulém týdnu rozhodla o zastropování marží distributorů paliv, současně schválila snížení spotřební daně na naftu. Dalším opatřením bude každodenní stanovování maximální přípustné ceny paliv, které vyhlašuje ministerstvo financí. Maximální ceny pro čtvrtek ministerstvo stanovilo na 49,40 koruny za litr nafty a 43,05 koruny za litr benzinu. Cenový strop tak ve srovnání se středeční úrovní mírně klesl, stále je však nad cenovým průměrem z počátku tohoto týdne.
„Hlavní hráči na trhu PKN Orlen a MOL v době, kdy burza šla o 15 procent dolů, nepochopitelně navýšili velkoobchodní ceny o dvě koruny. To se mi vůbec nelíbí,“ řekl Babiš. Připomněl, že vláda v minulém týdnu společnosti Orlen Unipetrol půjčila z nouzových rezerv státu 100 tisíc tun ropy. Žádá proto, aby se firmy chovaly férově.
„Doufám, že to byl omyl a očekávám, že dnes ty ceny půjdou dramaticky dolů,“ dodal premiér.
Cenové stropy na pohonné hmoty začaly platit ve středu. Mnohé čerpací stanice v krajích ovšem ceny paliv po zavedení stropů nezměnily, protože už v úterý nabízely ceny pod maximem stanoveným vládou. V Praze pak velká část stanic přizpůsobila své ceny maximálním povoleným cenám. Některé pumpy tak oproti úterku musely mírně zlevnit naftu, často to však kompenzovaly zdražením benzinu.
Nejprodávanější benzin Natural 95 za týden zdražil u čerpacích stanic v Česku o 27 haléřů na průměrných 41,63 koruny za litr. Cena nafty za stejné období stoupla o sedm haléřů, řidiči tak za ni platí v průměru 48,23 koruny za litr, vyplývá z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Současné průměrné ceny paliv jsou tak pod cenovým stropem, který od středy stanovuje pro pumpy jako součást vládních opatření proti dalšímu zdražování ministerstvo financí.
Před rokem byl benzin o 6,64 koruny na litru levnější a za naftu tehdy motoristé platili o 14,11 koruny na litru méně než nyní.
