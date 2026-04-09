Stávající jaderné bloky v Dukovanech bude možné provozovat celkově až 80 let od jejich spuštění, tedy do let 2065 až 2067. Vyplývá to z analýzy energetické společnosti ČEZ, jejíž výsledky ve čtvrtek představil novinářům ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Dosud se podle ČEZ předpokládal provoz do poloviny 40. let. Prodloužení životnosti si podle generálního ředitele ČEZ Daniela Beneše vyžádá miliardové investice do modernizace elektrárny.
V současnosti v Dukovanech fungují čtyři jaderné bloky, z nichž má každý výkon 510 megawattů (MW). První z nich byl zprovozněn v roce 1985, další byly spuštěny v následujících dvou letech.
Další provoz stávajících bloků bude podle Havlíčka nutný kvůli předpokládaného růstu spotřeby a výroby elektřiny. Ministerstvo průmyslu a obchodu s nimi proto počítá i v dlouhodobé energetické strategii.
ČEZ dosud předpokládal zhruba šedesátiletý provoz bloků. „Každý den se přesvědčujeme, že jsou ve výborné kondici. Aktuální ekonomické a bezpečnostní analýzy nám potvrzují, že bude možné Dukovany provozovat déle. Osmdesátiletý provoz začíná být trendem i ve světě a řada bloků už má licenci na 80 let provozu. Vidíme to jako reálné i u nás, samozřejmě za předpokladu pravidelného vyhodnocování stavu zařízení a bezpečnosti provozu,“ uvedl Beneš.
Prodloužení životnosti si podle Beneše vyžádá miliardové investice do modernizace elektrárny. ČEZ nyní investuje do modernizace jaderných zdrojů kolem sedmi miliard korun. Půjde například o obměnu některých prvků strojoven, například generátorů a dalších velkých celků, obnovu vybraných potrubních tras, armatur a elektrických prvků i postupné zavádění nových řídicích a bezpečnostních systémů.
Havlíček dále upozornil, že provoz Dukovan až na 80 let není náhradou za nové bloky, ale jejich logickým doplněním v české energetické strategii. „Nic to nemění na nutnosti pokračovat ve výstavbě nových jaderných zdrojů a v přípravě malých modulárních reaktorů, protože Česká republika bude potřebovat stabilní, bezpečnou a konkurenceschopnou elektřinu v maximálním možném objemu,“ podotkl ministr.
Předseda Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Štěpán Kochánek upozornil, že prodloužení provozu je možné jen při splnění stanovených podmínek. Provozovatel podle něj musí prokázat, že zařízení splňuje všechny bezpečnostní požadavky, má zvládnuté řízení stárnutí zařízení a že technický stav odpovídá současným standardům. Současně musí mít zajištěné potřebné personální zdroje. „My budeme vždy velmi přísně a detailně posuzovat každý krok a každé předložené hodnocení,“ dodal Kochánek. SÚJB prověřuje bezpečnost jaderných elektráren každých deset let.
Výsledky analýzy se zatím netýkají delšího provozu bloků v Temelíně. ČEZ v současnosti rovněž provádí analýzu prodloužení jejich životnosti.
Současné bloky by v budoucnu měly doplňovat dva nové bloky, které v Dukovanech připravuje korejská společnost KHNP. Náklady na jejich vybudovány jsou při cenách z loňského roku 407 miliard korun za oba bloky. První z nových reaktorů v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036. V současnosti na místě pokračuje geologický průzkum lokality. Stavba prvního bloku by měla začít v roce 2029.
Vláda v příštím roce rozhodne také o stavbě dvou nových jaderných bloků v Temelíně, uvedl Havlíček. V případě schválení výstavby, by následně měla aktivovat opci, která je součástí smlouvy s korejskou firmou KHNP ke stavbě bloků v Dukovanech. Zadání zakázky Korejcům ale jisté není, nabídky budou podle ministra moci předložit i další zájemci.
