Meziroční růst spotřebitelských cen ve Spojených státech v březnu zrychlil na 3,3 procenta z tempa 2,4 procenta v předchozím měsíci. Inflace se tak dostala na nejvyšší úroveň za téměř dva roky. Vyplývá to z dnešní zprávy amerického ministerstva práce. Za růstem inflace stojí prudké zdražení pohonných hmot v důsledku konfliktu na Blízkém východě. V meziměsíčním srovnání se spotřebitelské ceny v březnu zvýšily o 0,9 procenta. To představuje nejvýraznější meziměsíční nárůst za téměř čtyři roky.
Ceny benzinu se v USA v březnu meziměsíčně zvýšily o 21,2 procenta, zatímco meziroční nárůst činil 18,9 procenta. Pohonné hmoty po celém světě v poslední době zdražují, protože konflikt na Blízkém východě, který koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán, ochromil lodní dopravu v Hormuzském průlivu. Tím běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy.
Březnový vývoj spotřebitelských cen v USA byl v souladu s očekáváním analytiků v anketě agentury Reuters. Vzestup inflace nicméně podkopává vyhlídky na další snižování úrokových sazeb v USA. Americká centrální banka (Fed) v březnu ponechala základní úrokovou sazbu beze změny v pásmu 3,50 procenta až 3,75 procenta. Naposledy úroky snížila loni v prosinci, a to o čtvrt procentního bodu.
