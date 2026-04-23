Dopravce Leo Express by s vlaky Talgo, které od 30. dubna nasadí na nové mezinárodní linky mezi Prahou a Bratislavou či Prešovem, mohl do budoucna jezdit také do Polska, Maďarska a na Ukrajinu. Novinářům to řekl provozní ředitel Leo Expressu Maxim Kysil. Třináctivozové soupravy tažené lokomotivami Siemens Vectron dopravce představil ve čtvrtek na pražském hlavním nádraží.
„V tuto chvíli jsou tyto jednotky schválené zatím pouze pro provoz pro Česko a Slovensko, nicméně v další fázi plánujeme expanzi. To znamená Polsko, Maďarsko, Ukrajina,“ uvedl Kysil. Do těchto zemí by chtěl dopravce začít jezdit zhruba do dvou let. „Samozřejmě tam je kondicionála, že musí skončit aktivní fáze války na Ukrajině,“ dodal.
Soupravy jsou staré přes 30 let, dříve jezdily hlavně ve Španělsku. Leo Express si je pronajal od svého majoritního vlastníka španělské společnosti Renfe. Před 12 lety byly vozy zrenovovány a po příjezdu do Česka nechal dopravce upravit interiér a nalakovat vozy. V současné době jezdí soupravy Talgo také v Kazachstánu nebo Srbsku.
Plány Leo Expressu na expanzi směrem na východ, kde bude nutné přepřahat lokomotivu, byly podle Kysila také důvodem pro výběr těchto vlaků. Soupravy Talgo mají dieselagregát, díky kterému zůstává ve vlaku funkční klimatizace, topení a elektřina i při výměně lokomotivy například z důvodu jiného rozchodu kolejí.
Souprava pro 350 cestujících je složená z nízkopodlažních vozů, které jsou kratší, než je běžné. Jeden má 13 metrů, standardní vozy mají zhruba 24 až 26 metrů. Vozy mohou jezdit rychlostí až 200 kilometrů v hodině, ale nyní jsou schválené na rychlost 160 km/h. Mají technologii pasivního naklápění, která zvyšuje plynulost jízdy a komfort pro cestující.
Tři lokomotivy Vectron, které soupravy Talgo táhnou, si dopravce pronajímá od německé společnosti Railpool. Tytéž lokomotivy mají ve vozovém parku také České dráhy (ČD).
Od 30. dubna budou tyto vlaky jezdit na dvou nových linkách. Dva zpáteční spoje pojedou mezi Prahou a Prešovem a mezi Prahou a Bratislavou přes Zábřeh na Moravě, Olomouc, Přerov. Jeden ze dvou spojů do slovenské metropole pojede až na zastávku Bratislava-Petržalka.
V roce 2024 měla společnost Leo Express konsolidované tržby miliardu korun, což bylo meziročně o 400 milionů korun více. Za minulý rok společnost přepravila 4,57 milionu cestujících, v roce 2024 jich přepravila 3,83 milionu. Letos dopravce předpokládá, že přepraví přes šest milionů cestujících.
