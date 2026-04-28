Spojené arabské emiráty k 1. květnu opouštějí Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) i širší skupinu těžařů OPEC+, oznámila v úterý státní agentura WAM. Podle emirátského ministerstva energetiky to zemi za současné situace umožní větší flexibilitu reagovat na změny na trhu. Jde o překvapivé rozhodnutí, které Emiráty s ostatními členy předem nekonzultovaly. Agentura Reuters uvedla, že pro OPEC je to tvrdá rána.
Rozhodnutí Emirátů může oslabit jednotu organizace i pozici jejího faktického vůdce Saúdské Arábie v době, kdy americko-izraelská válka proti Íránu způsobila šok na trzích s energetickými surovinami a narušila globální ekonomiku. Spojené arabské emiráty patří v organizaci OPEC ke klíčovým producentům.
„Rozhodnutí Spojených arabských emirátů opustit OPEC od 1. května představuje jeden z největších zásahů do fungování kartelu za poslední roky – a přichází v momentě, kdy je globální ropný trh mimořádně křehký,“ sdělil ČTK analytik Purple Trading Petr Lajsek. „Nejde přitom o zanedbatelného hráče. Emiráty jsou třetím největším producentem v rámci OPEC, s těžbou kolem 3,3 až 3,5 milionu barelů denně,“ dodal.
Oznámení o odchodu z organizace přichází ve správný čas, kdy nebude mít významný dopad na trh vzhledem k nynějšímu omezení přepravy ropy v Hormuzském průlivu, řekl agentuře Reuters emirátský ministr energetiky Suhajl Mazrúí. Ten zároveň uvedl, že rozhodnutí přichází v době, kdy svět čelí bezprecedentní situaci, neboť strategické zásoby ropných produktů se snižují na znepokojivou úroveň.
Spojené arabské emiráty jsou dlouholetým členem OPEC. Od roku 1967 byl členem emirát Abú Dhabí, od roku 1971 jako sjednocená země více emirátů.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist