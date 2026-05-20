Čistý zisk zbrojařské a strojírenské skupiny Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada v prvním čtvrtletí meziročně stoupl o 94,6 procenta na 299 milionů eur (asi 7,3 miliardy korun). Tržby dosáhly 1,544 miliardy eur (zhruba 37,5 miliardy korun), meziročně vzrostly o 13,8 procenta, podle firmy zejména díky silné dynamice v klíčových aktivitách segmentu obranných systémů (Defence Systems). Společnost ve středu hospodářské výsledky zveřejnila před otevřením trhu.
Provozní zisk před zdaněním a odečtením úroků (EBIT) vzrostl o 8,7 procenta na 372 milionů eur (asi devět miliard korun). Skupina potvrdila výhled pro letošní rok, očekává tržby v rozmezí 7,4 až 7,6 miliardy eur. Dále očekává, že do konce letošního roku dosáhne její výroba velkorážové munice přibližně 850 tisíc kusů oproti 550 tisícům v minulém roce. Růst podle firmy podpořily investice do pracovního kapitálu, které umožnily urychlit navyšování kapacit oproti původnímu harmonogramu.
Skupina vykazuje dva hlavní obchodní segmenty: CSG Defence Systems a CSG Ammo+. Defence Systems sdružuje aktivity skupiny v oblasti vojenských pozemních systémů, munice středních a velkých ráží a souvisejících obranných technologií. CSG Ammo+ představuje globální platformu skupiny v oblasti malorážové munice. „Tato struktura odráží jak průmyslovou logiku portfolia, tak způsob, jakým management alokuje kapitál, řídí provozní výkonnost a spolupracuje se zákazníky,“ uvedla skupina. Tržby segmentu obranných systémů dosáhly v prvním čtvrtletí 1,251 miliardy eur, meziročně stouply o 26,5 procenta.
„Přibližně 64 procent tržeb skupiny pocházelo ze zemí NATO, což podtrhuje pozici skupiny na obranných trzích orientovaných na NATO. Příspěvek Ukrajiny k tržbám se snížil s tím, jak CSG roste na dalších trzích, včetně jihovýchodní Asie,“ sdělilo CSG.
Byznys s perspektivou minimálně na 20 let. Renesanci zbrojařů nezastaví ani konec války na Ukrajině
CSG získalo v prvním čtvrtletí několik významných kontraktů, například v jihovýchodní Asii na dodávku více než 100 obrněných vozidel Patriot v různých konfiguracích s hodnotou přesahující 300 milionů dolarů (asi 6,3 miliardy korun). „Kontrakty získané během uplynulého čtvrtletí pokrývají Evropu v rámci NATO, Severní Ameriku i jihovýchodní Asii a zahrnují vozidla, systémy protivzdušné obrany i munici. To potvrzuje rozšiřování naší zákaznické základny i stále diverzifikovanější nabídku produktů,“ podotkl předseda představenstva a generální ředitel společnosti CSG Michal Strnad.
Společnost CSG vstoupila 23. ledna na hlavní trh burzy v Amsterdamu a neregulovaný trh pražské burzy. Firma tehdy prodejem svých akcií získala 3,8 miliardy eur (92,2 miliardy korun). Od té doby však cena akcií CSG výrazně klesla, mimo jiné kvůli pochybnostem ohledně obchodního modelu firmy.
Skupina CSG vyvíjí a dodává obranné a průmyslové technologie. Působí v několika zemích. Mezi klíčové společnosti skupiny patří Excalibur Army, Tatra Trucks, MSM Group nebo The Kinetic Group. CSG zaměstnává více než 14 tisíc lidí. Loni její čistý zisk meziročně stoupl o 35,5 procenta na 872 milionů eur (asi 21,3 miliardy korun).
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist