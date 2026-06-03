Americký prodejce slevových a zážitkových kuponů Groupon se pod vedením českého podnikatele Dušana Šenkypla a jeho týmu postupně transformuje v AI firmu. Neznamená to však, že by společnost chtěla budovat datacentra jako známý výrobce bot Allbirds, který letos šokoval neobvyklým obratem.

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Co se dočtete dál

  • Jak se chce Groupon proměnit v AI firmu.
  • Kolik lidí kvůli transformaci propouští.
  • Jak se daří akciím Grouponu.
  • Proč to vypadá, že trh společnosti nevěří.
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