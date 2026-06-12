Na Mostecku se rodí projekt, který by výrazně proměnil české nakládání s nebezpečnými odpady. U Litvínova chce nově založená společnost ZOE Waste postavit spalovnu s kapacitou 50 tisíc tun ročně. Šlo by o největší zařízení svého druhu v zemi. Představovalo by téměř polovinu současné kapacity všech spaloven těchto odpadů v Česku.

Záměr nyní prochází zjišťovacím řízením před procesem posuzování vlivu na životní prostředí (tzv. EIA). Stavba má vyjít řádově na několik miliard korun. Za firmou ZOE Waste stojí lidé, kteří už mají s velkým byznysem i odpadovým hospodářstvím zkušenosti.

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