Britská společnost Rolls-Royce SMR, jejímž akcionářem je energetická skupina ČEZ, zvítězila v dalším jaderném tendru v Evropě. Pro stavbu tří malých modulárních reaktorů si ji vybrala společnost Videberg Kraft. To je dceřiná firma státní energetické firmy Vattenfall, jež v zemi provozuje pět velkých reaktorů o celkovém výkonu 5500 MW a chystá stavbu dalších.

Tři reaktory, každý o výkonu 470 MW, mají stát na poloostrově Värö na západním pobřeží Švédska, kde Vattenfall provozuje jadernou elektrárnu v lokalitě Ringhals. Rolls-Royce SMR uspěl v tendru, který probíhal od roku 2022, proti americko-japonské GE Vernova Hitachi. Ta nabízela zajistit požadovanou kapacitu pěti moduláry BWRX-300 o výkonu 300 megawattů.

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Co se dočtete dál

  • Jak si vede Rolls-Royce v zakázkách v Evropě.
  • Jak velký je podle Rolls-Royce trh s malými modulárními reaktory.
  • Jaká je odhadovaná cena za jeden SMR a kolik z toho může mít Rolls-Royce.
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