Nápojářská společnost Společnost Mattoni 1873 se od ledna 2027 stane výrobním a distribučním partnerem PepsiCo v Chorvatsku a ve Slovinsku. Na těchto trzích bude zodpovídat za výrobu, distribuci a obchodní aktivity spojené s nápoji americké firmy. Mattoni 1873 tím spolupráci s PepsiCo rozšiřuje do dalších zemí, dosud firmu zastupovala v osmi evropských státech, uvedla společnost v tiskové zprávě.
Značku PepsiCo dosud v Chorvatsku a ve Slovinsku zastupovala firma Radenska. „Spojení sil portfolií nápojů Mattoni 1873 a PepsiCo vytváří významné růstové příležitosti,“ komentoval dohodu majitel a výkonný prezident Mattoni 1873 Alessandro Pasquale.
Mattoni 1873 postupně rozšiřuje svou roli výrobního a distribučního partnera společnosti PepsiCo od roku 2017. V současnosti zajišťuje výrobu, distribuci a prodej nápojů americké společnosti v České republice, Maďarsku, na Slovensku, v Bulharsku, Rakousku, Srbsku, Černé Hoře a také v Bosně a Hercegovině.
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Mattoni 1873 je předním výrobcem nápojů ve střední Evropě s rostoucí přítomností v jižní Evropě. Společnost spravuje široké portfolio zahrnující přírodní minerální vody, nealkoholické nápoje, funkční nápoje i snacky. Vedle ikonických regionálních značek, jako jsou Mattoni, Szentkirályi a Knjaz Miloš, vyrábí, distribuuje a uvádí na trh také některé z nejznámějších světových značek na základě strategických partnerství, například Pepsi, Mirinda, Lipton, Schweppes a Lay's.
Produkty společnosti PepsiCo se prodávají ve více než 200 zemích a teritoriích po celém světě. V roce 2025 společnost vykázala čisté tržby téměř 94 miliard dolarů (1,96 bilionu Kč).
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